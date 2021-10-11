Бывший ключевой игрок "Шахтера" провел результативный выступление в чемпионате Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Ексгравець донецкого "Шахтера" Тайсон провел удачное выступление в рамках поединка чемпионата Бразилии по футболу, передает УНН со ссылкой на сайт чемпионата Бразилии по футболу.
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Опытный Тайсон провел 71 минуту в матче чемпионата Бразилии против "Шапекоенсе". В его графе результативных действий - гол и победный ассист за "Интернасьонал". Его команда выиграла со счетом 5: 2.
На счету бразильца уже два гола и результативный пас в 13 матчах чемпионата Бразилии.
Сейчас клуб Тайсона идет только седьмым с 36 очками, однако от третьего места их виддяляють только три балла.
Напомним
Тайсон раскрыл причины перехода из "Шахтера" в "Интернасьонал".