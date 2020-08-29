Колишній голкіпер збірної України перейшов до латвійського клубу

Новим клубом досвідченого українця стане “Лієпая”. Латвійській команді страж воріт дістався безкоштовно, адже Рибка покинув азербайджанський “Сабаіл” в статусі вільного агента.

Новий колектив українця після 16 турів посідає 6-те місце в таблиці маючи в активі 17 пунктів. У команди безпрограшна серія із чотирьох баталій.

Додамо, що за свою кар’єру 33-річний воротар пограв за київське “Динамо”, донецький “Шахтар”, “Оболонь” та кілька турецьких клубів.

Як писав УНН, легіонер “Динамо” зацікавив низку клубів.