Колишній голкіпер збірної України перейшов до латвійського клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Український голкіпер Олександр Рибка продовжить кар'єру в латвійському чемпіонаті, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Footboom".
Новим клубом досвідченого українця стане “Лієпая”. Латвійській команді страж воріт дістався безкоштовно, адже Рибка покинув азербайджанський “Сабаіл” в статусі вільного агента.
Новий колектив українця після 16 турів посідає 6-те місце в таблиці маючи в активі 17 пунктів. У команди безпрограшна серія із чотирьох баталій.
Додамо, що за свою кар’єру 33-річний воротар пограв за київське “Динамо”, донецький “Шахтар”, “Оболонь” та кілька турецьких клубів.
Як писав УНН, легіонер “Динамо” зацікавив низку клубів.