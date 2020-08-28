Легіонер "Динамо" зацікавив низку футбольних клубів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Інтерес до уругвайського футболіста київського "Динамо" Карлоса де Пени проявили європейські та бразильський клуби, передає УНН з посиланням на ресурс "Balon Latino".
Вінгер “біло-синіх” може змінити клубну прописку. На Де Пену претендують сім іноземних клубів. Уругваєць потрапив в сферу інтересів італійських ФК “Рома”, “Наполі”, “Кальярі”, французького “Лілля”, бразильського “Корінтіанса” і турецького “Фенербахче”.
Портал стверджує, що “Динамо” готове віддати легіонера за п’ять млн. євро.
Де Пена поповнив ряди столичного клубу у 2018 році на правах вільного агенту.
Додамо, нинішній контракт з українським клубом розрахований до кінця 2021 року. Минулого сезону уругваєць провів за “Динамо” 38 матчів, забив дев’ять голів і віддав сім асистів.