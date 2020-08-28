Легионер "Динамо" заинтересовал ряд футбольных клубов

Вингер “бело-синих” может сменить клубную прописку. На де Пену претендуют семь иностранных клубов. Уругваец попал в сферу интересов итальянских ФК “Рома”, “Наполи”, “Кальяри”, французского “Лилля”, бразильского “Коринтианса” и турецкого “Фенербахче”.

Портал утверждает, что “Динамо” готово отдать легионера за пять млн. евро.

Де Пена пополнил ряды столичного клуба в 2018 году на правах свободного агента.

Добавим, нынешний контракт с украинским клубом рассчитан до конца 2021 года. В прошлом сезоне уругваец провел за “Динамо” 38 матчей, забил девять голов и отдал семь ассистов.