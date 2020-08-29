Бывший голкипер сборной Украины перешел в латвийский клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Украинский голкипер Александр Рыбка продолжит карьеру в латвийском чемпионате, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Footboom".
Новым клубом опытного украинца станет “Лиепая”. Латвийской команде страж ворот достался бесплатно, ведь Рыбка покинул азербайджанский “Сабаил” в статусе свободного агента.
Новый коллектив украинца после 16 туров занимает 6-е место в таблице имея в активе 17 пунктов. У команды беспроигрышная серия из четырех баталий.
Добавим, что за свою карьеру 33-летний вратарь поиграл за киевское “Динамо”, донецкий “Шахтер”, “Оболонь” и несколько турецких клубов.
Как писал УНН, легионер “Динамо” заинтересовал ряд клубов.