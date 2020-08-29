Бывший голкипер сборной Украины перешел в латвийский клуб

Новым клубом опытного украинца станет “Лиепая”. Латвийской команде страж ворот достался бесплатно, ведь Рыбка покинул азербайджанский “Сабаил” в статусе свободного агента.

Новый коллектив украинца после 16 туров занимает 6-е место в таблице имея в активе 17 пунктов. У команды беспроигрышная серия из четырех баталий.

Добавим, что за свою карьеру 33-летний вратарь поиграл за киевское “Динамо”, донецкий “Шахтер”, “Оболонь” и несколько турецких клубов.

Как писал УНН, легионер “Динамо” заинтересовал ряд клубов.