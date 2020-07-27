Колишній футболіст збірної України оформив гол у чемпіонаті Фінляндії

Колишній гравець “Дніпра”, “Металіста” і збірної України Денис Олійник вийшов у стартовому складі гостей і в другому таймі зумів відзначитися забитим голом.

Для Олійника цей матч став дев’ятим зіграним в сезоні.

Зауважимо, що “СІК” йде на дев’ятому місці чемпіонату Фінляндії, набравши чотири очки в п’яти матчах.