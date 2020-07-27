Колишній футболіст збірної України оформив гол у чемпіонаті Фінляндії

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19 березня, 18:42 • 45839 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 99983 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101166 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 116833 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123355 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120260 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 155810 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125076 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124776 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123908 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Український вінгер ФК “СІК” Денис Олійник відзначився голом у гостьовому матчі 5-го туру чемпіонату Фінляндії проти “Купс” (1:2), передає УНН з посиланням на сайт змагань.

Колишній гравець “Дніпра”, “Металіста” і збірної України Денис Олійник вийшов у стартовому складі гостей і в другому таймі зумів відзначитися забитим голом.

Для Олійника цей матч став дев’ятим зіграним в сезоні.

Зауважимо, що “СІК” йде на дев’ятому місці чемпіонату Фінляндії, набравши чотири очки в п’яти матчах.

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