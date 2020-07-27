Колишній футболіст збірної України оформив гол у чемпіонаті Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Український вінгер ФК “СІК” Денис Олійник відзначився голом у гостьовому матчі 5-го туру чемпіонату Фінляндії проти “Купс” (1:2), передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Колишній гравець “Дніпра”, “Металіста” і збірної України Денис Олійник вийшов у стартовому складі гостей і в другому таймі зумів відзначитися забитим голом.
Для Олійника цей матч став дев’ятим зіграним в сезоні.
Зауважимо, що “СІК” йде на дев’ятому місці чемпіонату Фінляндії, набравши чотири очки в п’яти матчах.