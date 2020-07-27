Бывший футболист сборной Украины оформил гол в чемпионате Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Украинский вингер ФК “СОК” Денис Олейник отметился голом в гостевом матче 5-го тура чемпионата Финляндии против “Купс” (1:2), передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Бывший игрок “Днепра”, “Металлиста” и сборной Украины Денис Олейник вышел в стартовом составе гостей и во втором тайме сумел отличиться забитым голом.
Для Олейника этот матч стал девятым сыгранным в сезоне.
Заметим, что “СОК” идет на девятом месте чемпионата Финляндии, набрав четыре очка в пяти матчах.