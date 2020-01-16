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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Колишній футболіст "Шальке" та "Байєра" поповнив ряди "Зорі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Півзахисник Андрейс Циганікс поставив підпис під контрактом з луганською "Зорею", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу з Луганська.

Колишній футболіст "Шальке" та "Байєра" поповнив ряди "Зорі"

Перехід відбувся на правах вільного агента. Термін угоди — 2,5 роки. Спортсмен виступатиме в “Зорі” під номером 97.

22-річний гравець центральної ланки поля виступав за такі клуби: “Байєр” (молодіжний склад), “Вікторія” з Кельну, “Шальке” (всі Німеччина), голландський “Камбюр”, а екс-клубом гравця був латвійський “РФШ” (20 матчів, і 1 гол).

Окрім того додамо, спортсмен виступав за збірну Латвії різних вікових груп. Наразі у формі національної збірної Латвії відіграв 8 поєдинків.

Українські Національні Новини

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