Бывший футболист "Шальке" и "Байера" пополнил ряды "Зари"

Переход состоялся на правах свободного агента. Срок соглашения — 2,5 года. Спортсмен будет выступать в “Заре” под номером 97.

22-летний игрок центрального звена поля выступал за такие клубы: “Байер” (молодежный состав), “Виктория” из Кельна, “Шальке” (все Германия), голландский “Камбюр”, а экс-клубом игрока был латвийский “РФШ” (20 матчей, и 1 гол).

Кроме того добавим, спортсмен выступал за сборную Латвии разных возрастов. Сейчас в форме национальной сборной Латвии сыграл 8 матчей.