Колишній футболіст "Шахтаря" і "Динамо" поповнив ряди новачка УПЛ

Цього тижня футболіст підписав контракт із клубом. Термін угоди не розголошується.

Грав футболіст за “Маріуполь”, “Севастопіль”, молдавську “Дачію”, “Верес” та луцьку “Волинь”. В складі останніх був справжнім лідером і забив у попередньому сезоні 18 голів. Є в активі Кожанова і матчі за збірну України та “Динамо” і “Шахтар”.

Зазначено, що футболіст вже готується з командою та може дебютував у її складі “Минаю” в першому турі УПЛ в грі з ФК “Львів”.