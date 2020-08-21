Колишній футболіст "Шахтаря" і "Динамо" поповнив ряди новачка УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Колишній футболіст збірної України Денис Кожанов став гравцем "Минаю", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Цього тижня футболіст підписав контракт із клубом. Термін угоди не розголошується.
Грав футболіст за “Маріуполь”, “Севастопіль”, молдавську “Дачію”, “Верес” та луцьку “Волинь”. В складі останніх був справжнім лідером і забив у попередньому сезоні 18 голів. Є в активі Кожанова і матчі за збірну України та “Динамо” і “Шахтар”.
Зазначено, що футболіст вже готується з командою та може дебютував у її складі “Минаю” в першому турі УПЛ в грі з ФК “Львів”.