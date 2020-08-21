Бывший футболист "Шахтера" и "Динамо" пополнил ряды новичка УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Бывший футболист сборной Украины Денис Кожанов стал игроком "Прохожу", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
На этой неделе футболист подписал контракт с клубом. Срок соглашения не разглашается.
Играл футболист за “Мариуполь”, “Севастополь”, молдавские “Дачия”, “Верес” и луцкую “Волынь”. В составе последних был настоящим лидером и забил в прошлом сезоне 18 голов. Есть в активе Кожанова и матчи за сборную Украины и “Динамо” и “Шахтер”.
Отмечено, что футболист уже готовится с командой и может дебютировал в ее составе “Прохожу” в первом туре УПЛ в игре с ФК “Львов”.