Колишній футболіст "Металіста" помер у 27-річному віці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. На 28-ому році пішов з життя український футболіст, колишній захисник харківського "Металіста" Денис Барвінко, інформує УНН з посиланням на сайт Федерацію футболу Дніпропетровської області.
Деталі
Причина смерті не розголошується. Останні роки Денис Барвінко працював на користь розвитку Дніпропетровського футболу у складі Дніпровської “Енергії”.
Примітно, що Барвінко двічі ставав срібним призером чемпіонату України сезону 2012/2013 років. Також мав досвід виступів за збірні України віком до 18-ти, 19-ти та 20-ти років.
Що передувало цьому
Після 39-річної коми помер колишній футболіст збірної Франції.