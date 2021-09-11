Колишній футболіст "Металіста" помер у 27-річному віці

Деталі

Причина смерті не розголошується. Останні роки Денис Барвінко працював на користь розвитку Дніпропетровського футболу у складі Дніпровської “Енергії”.

Примітно, що Барвінко двічі ставав срібним призером чемпіонату України сезону 2012/2013 років. Також мав досвід виступів за збірні України віком до 18-ти, 19-ти та 20-ти років.

Що передувало цьому

Після 39-річної коми помер колишній футболіст збірної Франції.