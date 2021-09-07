Після 39-річної коми помер колишній футболіст збірної Франції

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Ексфутболіст збірної Франції та “Парі Сен-Жермен” — Жан-П’єр Адамс, помер на 74-му році життя, повідомляє УНН з посиланням на “L’Équipe”.

Деталі

Адамс впав у кому, коли йому було 34 роки. Нещасний випадок стався у далекому 1982 році. Через помилку анестезіолога під час операції на коліні він впав у кому. Тоді вирував страйк медиків, а анестезіолог допустився помилки (тоді він через страйки курирував вісьмома операціями).

Після того моменту за 39 років Адамс так і не прийшов до тями. За ним всі ці роки доглядала дружина Бернадетт.

Доповнення

Адамс виступав на позиції центрального оборонця та встиг пограти за "Нім", "Ніццу", "ПСЖ" та інші клуби. У складі збірної Франції він провів 22 матчі.

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