Бывший футболист "Металлиста" умер в 27-летнем возрасте
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. На 28 году ушел из жизни украинский футболист, бывший защитник харьковского "Металлиста" Денис Барвинко, информирует УНН со ссылкой на сайт Федерацию футбола Днепропетровской области.
Детали
Причина смерти не разглашается. Последние годы Денис Барвинко работал в интересах развития Днепропетровского футболу в составе Днепровской “Энергии”.
Примечательно, что Барвинко дважды становился серебряным призером чемпионата Украины сезона 2012/2013 годов. Также имел опыт выступлений за сборные Украины до 18-ти, 19-ти и 20-ти лет.
Что предшествовало этому
После 39-летней комы умер бывший футболист сборной Франции.