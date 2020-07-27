Колишній футболіст клубів УПЛ оформив переможний гол в чемпіонаті Білорусі

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КИЇВ. 27 липня. УНН. В рамках 19-го туру чемпіонату Білорусі “Нєман” здобув перемогу над “Белшиною” з мінімальним рахунком, інформує УНН з посиланням на пресслужбу клубу.

На 29 хвилині відбувся єдиний гол у зустрічі: Гегам Кадимян перехопив передачу захиснику на голкіпера та перекинув тому ігровий снаряд за комірець (1:0).

Гості продовжили безпрограшну серію до 10 матчів, господарі зазнали четвертої поразки в останніх шести зустрічах.

Таким чином, “Нєман” закріпився на третій сходинці в турнірній таблиці. “Белшина”, в свою чергу, розташовується на останньому місці.

Додамо, що Кадимян, який свого часу виступав за “Зорю”, “Олімпік”, “Ворсклу” і “Карпати”, має 8 голів та йде 4-м у бомбардирській гонці чемпіонату.

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