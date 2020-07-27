Бывший футболист клубов УПЛ оформил победный гол в чемпионате Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В рамках 19-го тура чемпионата Беларуси “Неман” одержал победу над “Белшина” с минимальным счетом, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
На 29 минуте состоялся единственный гол во встрече: Гегам Кадимян перехватил передачу защитнику на голкипера и перебросил том игровой снаряд за шиворот (1:0).
Гости продолжили беспроигрышную серию до 10 матчей, хозяева потерпели четвертое поражение в последних шести встречах.
Таким образом, “Неман” закрепился на третьей строчке в турнирной таблице. “Белшина”, в свою очередь, располагается на последнем месте.
Добавим, что Кадимян, в свое время выступал за “Зарю”, “Олимпик”, “Ворсклу” и “Карпаты”, имеет 8 голов и идет 4-м в бомбардирской гонке чемпионата.