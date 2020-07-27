Бывший футболист клубов УПЛ оформил победный гол в чемпионате Беларуси

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 27201 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101384 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106268 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133111 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110477 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131127 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102006 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102578 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104419 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102052 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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КИЕВ. 27 июля. УНН. В рамках 19-го тура чемпионата Беларуси “Неман” одержал победу над “Белшина” с минимальным счетом, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

На 29 минуте состоялся единственный гол во встрече: Гегам Кадимян перехватил передачу защитнику на голкипера и перебросил том игровой снаряд за шиворот (1:0).

Гости продолжили беспроигрышную серию до 10 матчей, хозяева потерпели четвертое поражение в последних шести встречах.

Таким образом, “Неман” закрепился на третьей строчке в турнирной таблице. “Белшина”, в свою очередь, располагается на последнем месте.

Добавим, что Кадимян, в свое время выступал за “Зарю”, “Олимпик”, “Ворсклу” и “Карпаты”, имеет 8 голов и идет 4-м в бомбардирской гонке чемпионата.

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