Колишній футболіст "Динамо" допоміг Швейцарії здобути розгромну звитягу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Збірна Швейцарії з футболу продовжила боротьбу за путівку на Чемпіонат Європи з футболу-2020, провівши домашнє протистояння кваліфікаційного циклу зі збірною Гібралтару, повідомляє УНН.
Помітний вклад в перемогу швейцарців над гостями вніс колишній футболіст київського “Динамо” Адмір Мехмеді. Нині нападник “Вольфсбурга” оформив гол у першій половині, а також став автором результативного пасу при четвертому взятті воріт, яке оформив Гаврановіч.
Також забити голами відзначилися Закарія і Рікардо Родрігес — 4:0. Крім того, швейцарці завдали одразу 39 ударів по воротах проти 2 у гостей.
Відзначимо, що Мехмеді захищав кольори “Динамо” у двох сезонах з 2011 по 2013 роки — провів 20 матчів і забив один м’яч.
Додамо також, в іншій баталії даної групи Грузія вдома розписала нульову нічию із Данією.