Бывший футболист "Динамо" помог Швейцарии получить крупную победу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Сборная Швейцарии по футболу продолжила борьбу за путевку на Чемпионат Европы по футболу-2020, проведя домашнее противостояние отборочного цикла со сборной Гибралтара, сообщает УНН.
Заметный вклад в победу швейцарцев над гостями внес бывший футболист киевского “Динамо” Адмир Мехмеди. Сейчас нападающий “Вольфсбурга” оформил гол в первой половине, а также стал автором результативного паса при четвертом взятии ворот, которое оформил Гавранович.
Также забить голами отметились Закария и Рикардо Родригес — 4:0. Кроме того, швейцарцы нанесли сразу 39 ударов по воротам против 2 у гостей.
Отметим, что Мехмеди защищал цвета “Динамо” в двух сезонах с 2011 по 2013 годы — провел 20 матчей и забил один мяч.
Добавим также, в другой баталии данной группы Грузия дома расписала нулевую ничью с Данией.