Колишній форвард збірної України Девіч повернувся в клуб Азербайджану
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Колишній нападник збірної України Марко Девіч підписав контракт з азербайджанським "Сабахом", інформує УНН з посиланням на сайт команди.
Як повідомляє офіційний сайт “Сабаха”, футболіст, який відіграв за збірну України 35 поєдинків, підписав з клубом контракт до кінця поточного сезону. Досвідчений виконавець вже раніше захищав кольори цієї команди.
Нинішній сезон Девіч починав в сербському “Вождоваці”, за який провів 12 поєдинків і забив 4 голи, однак згодом отримав статус вільного агента.
Примітно, що Девіч є автором дебютного голу “Сабаха” в еліті чемпіонату Азербайджану.
Зауважимо, що “Сабах” йде на 6 місці із 8 команд — 13 очок після 14 турів.