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Колишній форвард збірної України Девіч повернувся в клуб Азербайджану

Київ • УНН

 • 11337 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Колишній нападник збірної України Марко Девіч підписав контракт з азербайджанським "Сабахом", інформує УНН з посиланням на сайт команди.

Колишній форвард збірної України Девіч повернувся в клуб Азербайджану

Як повідомляє офіційний сайт “Сабаха”, футболіст, який відіграв за збірну України 35 поєдинків, підписав з клубом контракт до кінця поточного сезону. Досвідчений виконавець вже раніше захищав кольори цієї команди.

Нинішній сезон Девіч починав в сербському “Вождоваці”, за який провів 12 поєдинків і забив 4 голи, однак згодом отримав статус вільного агента.

Примітно, що Девіч є автором дебютного голу “Сабаха” в еліті чемпіонату Азербайджану.

Зауважимо, що “Сабах” йде на 6 місці із 8 команд — 13 очок після 14 турів.

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