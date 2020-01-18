Бывший форвард сборной Украины Девич вернулся в клуб Азербайджана
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Бывший нападающий сборной Украины Марко Девич подписал контракт с азербайджанским "Сабах", информирует УНН со ссылкой на сайт команды.
Как сообщает официальный сайт “Сабаха”, футболист, сыгравший за сборную Украины 35 матчей, подписал с клубом контракт до конца текущего сезона. Опытный исполнитель уже ранее защищал цвета этой команды.
Нынешний сезон Девич начинал в сербском “Вождовац”, за который провел 12 поединков и забил 4 гола, однако впоследствии получил статус свободного агента.
Примечательно, что Девич является автором дебютного гола “Сабаха” в элите чемпионата Азербайджана.
Заметим, что “Сабах” идет на 6 месте с 8 команд — 13 очков после 14 туров.