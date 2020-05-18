Колишній форвард "Дніпра" та "Металіста" став тренером "Чорноморця"

34-річний Антонов став асистентом головного тренера "Чорноморця" Сергія Ковальця.

Антонов у якості футболіста виступав у командах: "Дніпро-2" (Дніпро), "Кубань" (Краснодар, Росія), "Металіст" (Харків), "Зоря" (Луганськ), "Іллічівець" (Маріуполь), "Дніпро" (Дніпро), "Кривбас" (Кривий Ріг), ФК "Актобе" (Казахстан), ФК "Габала" (Азербайджан), ФК "Дьірмот" (Угорщина), ФК "Вентспілс" (Латвія). У сезонах 2013/2014 і 2017/2018 років захищав кольори "Чорноморця" (50 офіційних матчів, 15 голів).

Додамо, що Антонов також виступав в юнацьких і молодіжної збірних України (24 гри, 14 м'ячів). Провів два матчі у першій збірній країни.