Бывший форвард "Днепра" и "Металлиста" стал тренером "Черноморца"

34-летний Антонов стал ассистентом главного тренера "Черноморца" Сергей Ковалец.

Антонов в качестве футболиста выступал в командах: "Днепр-2" (Днепр), "Кубань" (Краснодар, Россия), "Металлист" (Харьков), "Заря" (Луганск), "Ильичевец" (Мариуполь), "Днепр" (Днепр), "Кривбасс" (Кривой Рог), ФК "Актобе" (Казахстан), ФК "Габала" (Азербайджан), ФК "Дьирмот" (Венгрия), ФК "Вентспилс" (Латвия). В сезонах 2013/2014 и 2017/2018 годов защищал цвета "Черноморца" (50 официальных матчей, 15 голов).

Добавим, что Антонов также выступал в юношеских и молодежной сборных Украины (24 игры, 14 мячей). Провел два матча в первой сборной страны.