Колишній баскетболіст збірної України продовжить кар’єру в чемпіонаті Ірану

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Деталі

Екс-гравець НБА і колишній капітан національної збірної України останні кілька сезонів виступав за “Дніпро”. У Суперлізі 2020/2021 бігмен відіграв всього 2 матчі і ще 1 гру в кваліфікації Ліги чемпіонів.

За кар’єру виступав за “Маріуполь”, “Азовмаш”, “Черкаські Мавпи”, “Юта Джаз”, “Індіана Пейсерс”, “Шльонськ”, БК “Донецьк”, “Автодор”, “Локомотив-Кубань”, “Канту” і “Авелліно”.

Що передувало

Чинний чемпіон України переміг на старті жіночого Єврокубку. 

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