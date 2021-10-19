Бывший баскетболист сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Ирана

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 108074 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 117759 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 104872 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 104174 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 132472 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

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2 марта, 04:30 • 120489 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 159074 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172922 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Бывший баскетболист сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Ирана

Бывший баскетболист сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Ирана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Клуб с чемпионата Ирана "Санайи Поштибан Хомозган" подписал контракт с опытным украинским центровым Кириллом Фесенко, передает УНН со ссылкой на сайт "Eurobasket.com".

Детали

Экс-игрок НБА и бывший капитан национальной сборной Украины последние несколько сезонов выступал за “Днепр”. В Суперлиге 2020/2021 бигмен сыграл всего 2 матча и еще 1 игру в квалификации Лиги чемпионов.

За карьеру выступал за “Мариуполь”, “Азовмаш”, “Черкасские Обезьяны”, “Юта Джаз”, “Индиана Пэйсерс”, “Шленск”, БК “Донецк”, “Автодор”, “Локомотив-Кубань”, “Канту „и“ Авеллино ”.

Что предшествовало

Действующий чемпион Украины победил на старте женского Еврокубка.

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