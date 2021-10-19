Бывший баскетболист сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Клуб с чемпионата Ирана "Санайи Поштибан Хомозган" подписал контракт с опытным украинским центровым Кириллом Фесенко, передает УНН со ссылкой на сайт "Eurobasket.com".
Детали
Экс-игрок НБА и бывший капитан национальной сборной Украины последние несколько сезонов выступал за “Днепр”. В Суперлиге 2020/2021 бигмен сыграл всего 2 матча и еще 1 игру в квалификации Лиги чемпионов.
За карьеру выступал за “Мариуполь”, “Азовмаш”, “Черкасские Обезьяны”, “Юта Джаз”, “Индиана Пэйсерс”, “Шленск”, БК “Донецк”, “Автодор”, “Локомотив-Кубань”, “Канту „и“ Авеллино ”.
Что предшествовало
Действующий чемпион Украины победил на старте женского Еврокубка.