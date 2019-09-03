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Колишні зіркові хокеїсти НХЛ проведуть майстер-клас в Україні

Київ • УНН

 • 14613 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Колишні гравці Національної хокейної ліги Вейн і Дейв Бабичі з 22 по 26 вересня відвідають Львівщину, де проведуть майстер-клас з юними українськими хокеїстами. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу УХЛ.

23-24 вересня Вейн і Дейв Бабичі, які є хокеїстами українського походження, проведуть майстер-клас для вихованців ХК "Галицькі Леви" та вручать дітям екіпіровки від Асоціації гравців НХЛ. Далі, колишні гравці НХЛ відвідають Львів і Броди.

Варто зазначити, що в листопаді 2018 року брати вже відвідували Україну і проводили майстер-класи в Новояворівську для "Галицьких Львів".

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Додамо, що Вейн виступав у НХЛ з 1973 по 1987 роки за "Сент-Луїс Блюз", "Едмонтон", "Портленд Вінтер Хокс", "Піттсбург", "Квебек", "Гартфорд" за які провів загалом 519 матчів і набрав 438 пунктів (192 шайби і 246 асистів). Його брат виступав в НХЛ з 1980 по 2000 роки за "Вінніпег", "Гартфорд", "Ванкувер", "Філадельфію" та "Лос-Анджелес Кінгс" - 1 194 матчі (142 закинуті шайби + 581 асистів).

На Кубку Стенлі - 114 матчів (21 + 41). У складі національної збірної Канади був учасником чемпіонатів світу 1981 і 1989 (17 матчі, 2 шайби + 2).

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