Бывшие звездные хоккеисты НХЛ проведут мастер-класс в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Бывшие игроки Национальной хоккейной лиги Уэйн и Дэйв Бабичи с 22 по 26 сентября посетят Львовскую, где проведут мастер-класс с юными украинскими хоккеистами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УХЛ.
23-24 сентября Уэйн и Дэйв Бабич, которые являются хоккеистами украинского происхождения, проведут мастер-класс для воспитанников ХК "Галицкие Львы" и вручат детям экипировки от Ассоциации игроков НХЛ. Далее, бывшие игроки НХЛ посетят Львов и Броды.
Стоит отметить, что в ноябре 2018 года братья уже посещали Украину и проводили мастер-классы в Новояворовске для "Галицких Львов".
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Добавим, что Уэйн выступал в НХЛ с 1973 по 1987 годы за "Сент-Луис Блюз", "Эдмонтон", "Портленд Винтер Хокс", "Питтсбург", "Квебек", "Хартфорд" за которые провел в общей сложности 519 матчей и набрал 438 пунктов (192 шайбы и 246 ассистов). Его брат выступал в НХЛ с 1980 по 2000 годы за "Виннипег", "Хартфорд", "Ванкувер", "Филадельфию" и "Лос-Анджелес Кингс" - 1194 матча (142 заброшенные шайбы + 581 ассистов).
На Кубке Стэнли - 114 матчей (21 + 41). В составе национальной сборной Канады был участником чемпионатов мира 1981 и 1989 (17 матча, 2 шайбы + 2).