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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112784 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123620 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115145 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121085 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125896 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151196 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150747 просмотра

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5 марта, 15:49 • 195797 просмотра

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Актуальное
Бывшие звездные хоккеисты НХЛ проведут мастер-класс в Украине

Бывшие звездные хоккеисты НХЛ проведут мастер-класс в Украине

Киев  •  УНН

 • 14612 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Бывшие игроки Национальной хоккейной лиги Уэйн и Дэйв Бабичи с 22 по 26 сентября посетят Львовскую, где проведут мастер-класс с юными украинскими хоккеистами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УХЛ.

23-24 сентября Уэйн и Дэйв Бабич, которые являются хоккеистами украинского происхождения, проведут мастер-класс для воспитанников ХК "Галицкие Львы" и вручат детям экипировки от Ассоциации игроков НХЛ. Далее, бывшие игроки НХЛ посетят Львов и Броды.

Стоит отметить, что в ноябре 2018 года братья уже посещали Украину и проводили мастер-классы в Новояворовске для "Галицких Львов".

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Добавим, что Уэйн выступал в НХЛ с 1973 по 1987 годы за "Сент-Луис Блюз", "Эдмонтон", "Портленд Винтер Хокс", "Питтсбург", "Квебек", "Хартфорд" за которые провел в общей сложности 519 матчей и набрал 438 пунктов (192 шайбы и 246 ассистов). Его брат выступал в НХЛ с 1980 по 2000 годы за "Виннипег", "Хартфорд", "Ванкувер", "Филадельфию" и "Лос-Анджелес Кингс" - 1194 матча (142 заброшенные шайбы + 581 ассистов).

На Кубке Стэнли - 114 матчей (21 + 41). В составе национальной сборной Канады был участником чемпионатов мира 1981 и 1989 (17 матча, 2 шайбы + 2).

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