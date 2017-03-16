Коли квартира дійсно “твоя”: дизайнерський погляд на нестандартні планування

Як правило, планування квартир у будинках, зведених “Київміськбудом”, мають типовий вигляд: просторі кімнати і кухні правильних форм, повнорозмірні коридори і санвузли, балкони та гардеробні без зайвих закутків. Але далеко не всі будинки однакові. У нестандартних об’єктах, де поєднуються закруглені стіни, гострі кути і неординарні лінії фасаду, з’являються квартири з особливими планувальними рішеннями.

У ЖК на просп. Академіка Глушкова, 92-Б планування квартир дуже різні. Є кілька особливо індивідуальних. За допомогою дизайнера вдалося перетворити житловий простір цих квартир в неординарну, але при цьому комфортну площу.

Початково квартира запроектована як однокімнатна, з великою кухнею, довгим коридором і ванною неправильної форми. Після роботи дизайнера, у квартирі з’явилися два санвузли, один з яких є окремим для спальної зони. З’явилась велика гардеробна, а довгий коридор трансформувався в затишний передпокій. Кутова кухня з окремим обіднім столом і зона відпочинку замінюють в квартирі затишну вітальню.

Після перепланування, ця двокімнатна квартира перетворилася на житло з трьома окремими спальнями, двома санвузлами і великою кухнею-вітальнею.

У цій квартирі “центром Всесвіту” стала кухонна зона. Улюблений багатьма господинями кухонний острівець особливо органічно поєднаний з гарнітуром лінійного розташування. У цій же кімнаті великий диван для відпочинку і прийому гостей. Крім того, є можливість поставити обідній стіл на велику кількість людей. У квартирі є окрема гардеробна, а також багато автономного місця для зберігання.

У “Київміськбуді” повідомили, що зараз на житло в будинках ЖК на Глушкова діє знижка до 20%. Мешканці вже відзначають зручне розташування об’єкта — в пішохідній доступності станції метро “Іподром” і “Теремки”. Поруч — вся необхідна інфраструктура, школи, дитячі садки, парк і зони відпочинку.