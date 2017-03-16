Когда квартира действительно "твоя": дизайнерский взгляд на нестандартные планировки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Кроме квартир типовой планировки иногда бывают помещения, которые можно считать нестандартными. В "Киевгорстрое" показали, как можно перепланировать нестандартные квартиры превратив в уютное пространство для жизни.
Как правило, планировки квартир в домах, построенных "Киевгорстроем", имеют типичный вид: просторные комнаты и кухни правильных форм, полноразмерные коридоры и санузлы, балконы и гардеробные без лишних заморочек. Но далеко не все дома одинаковые. В нестандартных объектах, где сочетаются закругленные стены, острые углы и неординарные линии фасада, появляются квартиры с особыми планировочными решениями.
В ЖК на ул. Академика Глушкова, 92-Б планировки квартир очень разные. Есть несколько особенно индивидуальных. С помощью дизайнера удалось превратить жилое пространство этих квартир в неординарную, но при этом комфортную площадь.
Изначально квартира запроектирована как однокомнатная, с большой кухней, длинным коридором и ванной неправильной формы. После работы дизайнера, в квартире появились два санузла, один из которых является отдельным для спальной зоны. Появилась большая гардеробная, а длинный коридор трансформировался в уютную прихожую. Угловая кухня с отдельным обеденным столом и зона отдыха заменяют в квартире уютную гостиную.
После перепланировки, эта двухкомнатная квартира превратилась в жилье с тремя отдельными спальнями, двумя санузлами и большой кухней-гостиной.
В этой квартире "центром Вселенной" стала кухонная зона. Любимый многими хозяйками кухонный островок особенно органично совмещен с гарнитуром линейного расположения. В этой же комнате большой диван для отдыха и приема гостей. Кроме того, есть возможность поставить обеденный стол на большое количество людей. В квартире есть отдельная гардеробная, а также много автономного места для хранения.
В "Киевгорстрое" сообщили, что сейчас на жилье в домах ЖК на Глушкова скидка до 20%. Жители уже отмечают удобное расположение объекта - в пешеходной доступности станции метро "Ипподром" и "Теремки". Рядом - вся необходимая инфраструктура, школы, детские сады, парк и зоны отдыха.