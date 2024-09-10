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Колективу одеської "екстренки" представили тимчасового керівника

Колективу одеської "екстренки" представили тимчасового керівника

Київ • УНН

 • 13724 перегляди

10 вересня колективу Центру екстреної медичної допомоги Одеської області представили нового в.о. гендиректора Едуарда Кіку. Він має значний досвід роботи в медицині та пройшов шлях від фельдшера до керівника підстанції.

Сьогодні, 10 вересня, колективу центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області був представлений тимчасово виконуючий обовʼязки генерального директора — лікар з медицини невідкладних станів, завідувач підстанції №5 Центру ЕМД та МК Едуард Володимирович Кіка, передає УНН.

Деталі

Кіка народився на Миколаївщині, в 2013 році закінчив Миколаївський медичний коледж, Одеський національний медичний університет, а з 2022 року є студентом Інституту публічної служби та управління НУ "Одеська політехніка".

Починав свою трудову діяльність як завідувач ФАПу. Три роки пропрацював фельдшером в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні. У 2018 році приєднався до колективу Одеського обласного центру ЕМД та МК, пройшовши шлях від посади фельдшера з МНС до завідувача підстанції. Має за плечима численні фахові курси, а також закордонне стажування у Службі аеромедичної евакуації м.Варшава.

Участь у заході також взяли перший заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Олександр Харлов, директор Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації Оксана Рокунець-Сорочан, завідувачі, старші фельдшери та працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'я

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