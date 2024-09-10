Коллективу одесской "экстренки" представили временного руководителя

Сегодня, 10 сентября, коллективу центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области был представлен временно исполняющий обязанности генерального директора - врач по медицине неотложных состояний, заведующий подстанцией №5 Центра ЭМП и МК Эдуард Владимирович Кика, передает УНН.

Детали

Кика родился на Николаевщине, в 2013 году окончил Николаевский медицинский колледж, Одесский национальный медицинский университет, а с 2022 года является студентом Института публичной службы и управления НУ «Одесская политехника».

Начинал свою трудовую деятельность как заведующий ФАПа. Три года проработал фельдшером в Одесской областной детской клинической больнице. В 2018 году присоединился к коллективу Одесского областного центра ЭМП и МК, пройдя путь от должности фельдшера по МЧС до заведующего подстанцией. Имеет за плечами многочисленные профессиональные курсы, а также зарубежную стажировку в Службе аэромедицинской эвакуации г.Варшава.

Участие в мероприятии также приняли первый заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Александр Харлов, директор Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Оксана Рокунец-Сорочан, заведующие, старшие фельдшеры и работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.