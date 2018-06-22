Кольченко захотів зустрітися з українським Омбудсменом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Українець Олександр Кольченко, якого утримують за гратами в Росії, висловив бажання зустрітися з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою, яка перебуває в РФ. Про це з посиланням на слова адвоката Кольченка повідомляє російський правозахисник Микола Щур у Facebook, передає УНН.
"18-го числа його (Кольченка - ред.) викликали до начальника колонії, де на нього чекали для розмови людей десять: від регіонального омбудсмена, ГСК та інших. Розмова з ними у Саші була короткою: вони поцікавилися його здоров'ям, Саша відповів і від подальшого спілкування з ними відмовився: "Хочу зустрітися з УПЛ України", - повідомив правозахисник.
З його слів, Кольченка можна зрозуміти і підтримати в цьому рішенні. "Сенс розмовляти з людьми, які постійно перекручують інформацію про нього, а то і погрожують, і брешуть його мамі? До речі, Саша сказав, що члени нинішньої Челябінської ГСК жодного разу не дізнавалися про умови його утримання", - вказав він.
Нагадаємо, Микола Щур повідомив, що Кольченко досі перебуває у медично-санітарній частині, він трішки набрав вагу, кожне його годування знімають на відеокамеру.
Як повідомляв УНН, український політв'язень Олег Сенцов 14 травня оголосив голодування. У знак солідарності із ним голодування оголосив Олександр Кольченко, засуджений в РФ за звинуваченням у терористичній діяльності. Утім згодом, через те, що дуже ослаб, вже став непритомніти, Кольченко припинив голодування, за час якого схуд на 10 кг - до 54 кілограмів.