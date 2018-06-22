Кольченко захотел встретиться с украинским Омбудсменом

"18-го числа его (Кольченко - ред.) вызвали к начальнику колонии, где его ждали для разговора людей десять от регионального омбудсмена, ОНК и других. Разговор с ними у Саши был краток: они поинтересовались его здоровьем, Саша ответил и от дальнейшего общения с ними отказался: "Хочу встретиться с УПЧ Украины", - сообщил правозащитник.

По его словам, Кольченко можно понять и поддержать в этом решении. "Смысл разговаривать с людьми, которые постоянно перекручивают информацию о нем, а то и угрожают, и врут его маме? Кстати, Саша сказал, что члены нынешней Челябинской ОНК ни разу не узнавали об условиях его содержания", - указал он.

Напомним, Николай Щур сообщил, что Кольченко до сих пор находится в медико-санитарной части, он немного набрал вес, каждое его кормление снимают на видеокамеру.

Как сообщал УНН, украинский политзаключенный Олег Сенцов 14 мая объявил голодовку. В знак солидарности с ним голодовку объявил Александр Кольченко, осужденный в РФ по обвинению в террористической деятельности. Позже, потому, что очень ослаб, уже стал терять сознание, Кольченко прекратил голодовку, за время которой похудел на 10 кг - до 54 килограммов.