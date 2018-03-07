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"Коктебель" привітав із весною: подарував ящик шампанського

Київ • УНН

 • 13677 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. З нагоди свята весни алкогольний бренд “Коктебель” розіграв ящик шампанського серед користувачів Facebook, передає УНН з посиланням на сторінку бренду у соцмережі.

Для участі у розіграші користувачам Facebook треба було виконати декілька нескладних умов, зокрема, долучитися до групи в соцмережі. Також учасник акції мав позначити у коментарях людину, з якою він бажає розділити свято весни.

“Увага! Переможницею стає Настасья Таран! Вітаємо! КОКТЕБЕЛЬ! Щастя мати традиції” — повідомили в компанії за підсумками розіграшу.

Додамо, що акція стартувала 3 березня, а вже 6 березня опівночі за допомогою генератора випадкових чисел було обрано переможця.

Як повідомляв УНН, напередодні бренд “Коктебель” презентував лінійку вин Elegance.

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