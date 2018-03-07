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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 32637 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 47839 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 51835 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100596 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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"Коктебель" поздравил с весной: подарил ящик шампанского

"Коктебель" поздравил с весной: подарил ящик шампанского

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КИЕВ. 7 марта. УНН. По случаю праздника весны алкогольный бренд "Коктебель" разыграл ящик шампанского среди пользователей Facebook, передает УНН со ссылкой на страницу бренда в соцсети.

Для участия в розыгрыше пользователям Facebook надо было выполнить несколько несложных условий, в частности, присоединиться к группе в соцсети. Также участник акции должен был обозначить в комментариях человека, с которым он желает разделить праздник весны.

"Внимание! Победительницей становится Настасья Таран! Поздравляем! КОКТЕБЕЛЬ! Счастье иметь традиции", - сообщили в компании по итогам розыгрыша.

Добавим, что акция стартовала 3 марта, а уже 6 марта в полночь с помощью генератора случайных чисел были выбраны победителя.

Как сообщал УНН, накануне бренд "Коктебель" представил линейку вин Elegance.

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