"Коктебель" поздравил с весной: подарил ящик шампанского
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. По случаю праздника весны алкогольный бренд "Коктебель" разыграл ящик шампанского среди пользователей Facebook, передает УНН со ссылкой на страницу бренда в соцсети.
Для участия в розыгрыше пользователям Facebook надо было выполнить несколько несложных условий, в частности, присоединиться к группе в соцсети. Также участник акции должен был обозначить в комментариях человека, с которым он желает разделить праздник весны.
"Внимание! Победительницей становится Настасья Таран! Поздравляем! КОКТЕБЕЛЬ! Счастье иметь традиции", - сообщили в компании по итогам розыгрыша.
Добавим, что акция стартовала 3 марта, а уже 6 марта в полночь с помощью генератора случайных чисел были выбраны победителя.
Как сообщал УНН, накануне бренд "Коктебель" представил линейку вин Elegance.