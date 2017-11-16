"Коктебель" і джазмени подарували киянам вечір класичного джазу

"Більше чотирьох годин глядачі столичного Жовтневого палацу мали можливість насолоджуватися запальною музикою.

Хедлайнером свята стала американська фьюжн-група Spyro Gyra.

60-річний ювілей в цей день відзначав і талановитий джазмен і засновник Jazz in Kiev Олексій Коган", - повідомили організатори.

Головним партнером заходу став український коньяк "Коктебель".

"Справжній джаз - це музика, перевірена часом, як хороший напій, як коньяк. Є в цьому напої і в цій музиці післясмак. Чи не під час того, як ти вживаєш, а дуже важливо, як ти сприймаєш те, що ти отримав. І мені здається, що такий післясмак є саме у наших партнерів з "Коктебель", - зазначив джазмен, засновник продюсерського центру Jazz in Kiev Олексій Коган.

Запальною музикою глядачі насолоджувалися під вишукані напої торгової марки "Коктебель".

Додамо, що підтримувати джаз-заходи вже стало доброю традицією для бренду.

"Для "Коктебель" стало доброю традицією підтримувати заходи, які пов'язані з джазовою музикою. Філософія джазу дуже близька до філософії бренду. Це прояв чесності, щирості, відкритості і природності людської гармонії всупереч штучності, шуму і метушні мегаполісу. Ми раді бути партнером ювілейного концерту Олексія Когана і пригощати гостей своїми чудовими напоями під звуки чарівного джазу", - розповіла маркетинг-менеджер ТМ "Коктебель" Олександра Чередниченко.

Відзначається, що бренд "Коктебель", як справжній цінитель історії, традицій і класичних рецептур, планує і надалі підтримувати джазові свята, а також дарувати гостям незабутні враження від запальної музики і вишуканих напоїв.