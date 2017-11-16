"Коктебель" и джазмены подарили киевлянам вечер классического джаза
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Киеве, 10 ноября, состоялся концерт джазовой музыки при поддержке легендарного украинского бренда "Коктебель", передает УНН.
"Больше четырех часов зрители столичного Октябрьского дворца имели возможность наслаждаться зажигательной музыкой.
Хедлайнером праздника стала американская фьюжн-группа Spyro Gyra.
60-летний юбилей в этот день отмечал и талантливый джазмен и основатель Jazz in Kiev Алексей Коган", - сообщили организаторы.
Главным партнером мероприятия стал украинский коньяк "Коктебель".
"Настоящий джаз – это музыка, проверенная временем, как хороший напиток, как коньяк. Есть в этом напитке и в этой музыке послевкусие. Не во время того, как ты употребляешь, а очень важно, как ты воспринимаешь то, что ты получил. И мне кажется, что такое послевкусие есть именно у наших партнеров из "Коктебель", – отметил джазмен, основатель продюсерского центра Jazz in Kiev Алексей Коган.
Зажигательной музыкой зрители наслаждались под изысканные напитки торговой марки "Коктебель".
Добавим, что поддерживать джаз-мероприятия уже стало доброй традицией для бренда.
"Для "Коктебель" стало доброй традицией поддерживать мероприятия, которые связаны с джазовой музыкой. Философия джаза очень близка к философии бренда. Это проявление честности, искренности, открытости и естественности человеческой гармонии вопреки искусственности, шуму и суете мегаполиса. Мы рады быть партнером юбилейного концерта Алексея Когана и угощать гостей своими замечательными напитками под звуки волшебного джаза", – рассказала маркетинг-менеджер ТМ "Коктебель" Александра Чередниченко.
Отмечается, что бренд "Коктебель", как настоящий ценитель истории, традиций и классических рецептур, планирует и в дальнейшем поддерживать джазовые праздники, а также дарить гостям незабываемые впечатления от зажигательной музыки и изысканных напитков.