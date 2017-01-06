Коханець Дж.Майкла повідомив, що артист покінчив із собою
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Коханець відомого співака Джорджа Майкла повідомив, що він покінчив із собою. В соцмережі колишнього коханця покійного британського співака Фаді Фаваза (Boy George) з’явився запис про те, що артист в останні роки життя “хотів тільки одного — померти” і, швидше за все, покінчив із собою, передає УНН з посиланням на NME.
“Я приїхав до Джорджа і знайшов його труп у ліжку. Він давно хотів померти і неодноразово намагався покінчити з собою. У підсумку, це йому вдалося. Ми любили одне одного і цілодобово проводили час разом,” — такий пост з’явився в Twitter Фаді.
Незабаром екс-коханий Джорджа Майкла заявив, що його мікроблог зламали, додавши, що нічого подібного не писав. Наразі Фаді видалив свій Twitter.
Повідомляється, що одне анонімне джерело повідомило журналістам, що Дж.Майкл давно вважав свого коханця “зрадником”, і останні півтора року Джордж і Фаді практично не спілкувалися. Інший співрозмовник бульварних ЗМІ, навпаки, зазначив, що Фаваз і Майкл були близькі до останнього дня.
Як повідомляв УНН, поліція повідомила, що початковий розтин тіла британського співака Джорджа Майкла був “непереконливими” і треба провести більше перевірок, щоб встановити причину смерті.
Нагадаємо, 25 грудня помер відомий британський співак, володар двох премій “Греммі” Джордж Майкл помер на 54-му році життя.