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Любовник Дж.Майкла сообщил, что артист покончил с собой

Любовник Дж.Майкла сообщил, что артист покончил с собой

Киев • УНН

 • 13404 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Любовник известного певца Джорджа Майкла сообщил, что он покончил с собой. В соцсети бывшего любовника покойного британского певца Фади Фаваза (Boy George) появилась запись о том, что артист в последние годы жизни "хотел только одного - умереть" и, скорее всего, покончил с собой, передает УНН со ссылкой на NME.

"Я приехал к Джорджу и нашел его труп в постели. Он давно хотел умереть и неоднократно пытался покончить с собой. В итоге, это ему удалось. Мы любили друг друга и круглосуточно проводили время вместе", - такой пост появился в Twitter Фади.

Вскоре экс-возлюбленный Джорджа Майкла заявил, что его микроблог взломали, добавив, что ничего подобного не писал. Сейчас Фади удалил свой Twitter.

Сообщается, что один анонимный источник сообщил журналистам, что Дж.Майкл давно считал своего любовника "предателем", и последние полтора года Джордж и Фади практически не общались. Другой собеседник бульварных СМИ, наоборот, отметил, что Фаваз и Майкл были близки до последнего дня.

Как сообщал УНН, полиция сообщила, что начальное вскрытие тела британского певца Джорджа Майкла было "неубедительным" и надо провести больше проверок, чтобы установить причину смерти.

Напомним, 25 декабря скончался известный британский певец, обладатель двух премий "Грэмми" Джордж Майкл умер на 54-м году жизни.

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