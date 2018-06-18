Кобзона госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Російського виконавця Йосипа Кобзона госпіталізували. Про це російському "5 каналу" повідомив прес-секретар виконавця, передає УНН.
"У нас немає побоювань за життя Йосипа Давидовича. Він нездоровий, але це не означає, що у нас якісь проблеми", - повідомив прес-секретар.
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Як зазначають ЗМІ, у 2004 році у Йосипа Кобзона було діагностовано онкологічне захворювання, в 2005 році йому зробили першу операцію. Артист перебуває під наглядом лікарів і регулярно проходить планові огляди.
Нагадаємо, російського співака Йосипа Кобзона включили в список санкцій і позбавили його всіх державних нагород.
Відзначимо, Кобзон є одним з найпалкіших прихильників Президента РФ Володимира Путіна і не раз висловлював свою підтримку Росії і бойовикам на Донбасі.
Як повідомляв УНН, в минулому році Кобзон став почесним керівником "Дитячої музичної академії" в "ДНР".