Кобзона госпитализировали
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Российского исполнителя Иосифа Кобзона госпитализировали в больницу. Об этом российскому "5 каналу" сообщил пресс-секретарь исполнителя, передает УНН.
"У нас нет опасений за жизнь Иосифа Давыдовича. Он нездоров, но это не значит, что у нас какие-то проблемы", - сообщил пресс-секретарь.
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Как отмечают СМИ, в 2004 году у Иосифа Кобзона было диагностировано онкологическое заболевание, в 2005 году ему сделали первую операцию. Артист находится под наблюдением врачей и регулярно проходит плановые осмотры.
Напомним, российского певца Иосифа Кобзона включили в список санкций и лишили его всех государственных наград.
Отметим, Кобзон является одним из самых горячих сторонников Президента РФ Владимира Путина и не раз высказывал свою поддержку России и боевикам в Донбассе.
Как сообщал УНН, в прошлом году Кобзон стал почетным руководителем "Детской музыкальной академии" в "ДНР".