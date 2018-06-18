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Кобзона госпитализировали

Кобзона госпитализировали

Киев  •  УНН

 • 20006 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Российского исполнителя Иосифа Кобзона госпитализировали в больницу. Об этом российскому "5 каналу" сообщил пресс-секретарь исполнителя, передает УНН.

"У нас нет опасений за жизнь Иосифа Давыдовича. Он нездоров, но это не значит, что у нас какие-то проблемы", - сообщил пресс-секретарь.

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Как отмечают СМИ, в 2004 году у Иосифа Кобзона было диагностировано онкологическое заболевание, в 2005 году ему сделали первую операцию. Артист находится под наблюдением врачей и регулярно проходит плановые осмотры.

Напомним, российского певца Иосифа Кобзона включили в список санкций и лишили его всех государственных наград.

Отметим, Кобзон является одним из самых горячих сторонников Президента РФ Владимира Путина и не раз высказывал свою поддержку России и боевикам в Донбассе.

Как сообщал УНН, в прошлом году Кобзон стал почетным руководителем "Детской музыкальной академии" в "ДНР".

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