Коболєв розповів про долю “Укртрансгазу” після анбандлінгу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Після відокремлення оператора газотранспортної системи Україні (анбандлінгу), “Нафтогаз” залишить за собою підземні сховища газу та сервіси. Про це під час заходу у Києві в середу заявив глава НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв, передає кореспондент УНН.
“Для розуміння, що залишилось від компанії Укртрансгаз... після анбандлінгу сама ГТС, 11 100 осіб переходять за межі групи „Нафтогаз“, в „Нафтогазі“ залишається сумарно 7200 осіб, підземні сховища газу, сервіси, непрофільні активи, які, ми сподіваємось, за рішенням уряду та парламенту ми нарешті отримаємо право продавати, тому вони мабуть будуть суттєво скорочені”, — сказав Коболєв.
З його слів, підземні сховища газу та сервіси у “Нафтогазі” планують залишити за собою як профільний бізнес протягом “середнього періоду часу”.
“Які саме власні активи, в цифрах, були передані новому оператору? Їх сумарна вартість 3,8 млрд грн. З них 1,2 млрд — це основні засоби різного характеру, включно з будівлями, майже 2,5 млрд — це запчастини, паливо, матеріали і мастила, які закуповувались Укртрансгазом для ведення основної діяльності і не потрібні йому, але будуть потрібні новому оператору. 72 млн грн — це нематеріальні активи, і 67 — це щось дрібне та незначне”, — заявив глава “Нафтогазу”.
Як повідомляв УНН, раніше у компанії заявили, що процес анбандлінгу НАК “Нафтогаз України”, що передбачає відокремлення незалежного оператора ГТС, вийшов на фінішну пряму.