Коболев рассказал о судьбе "Укртрансгаза" после анбандлинга

"Для понимания, что осталось от компании Укртрансгаз... после анбандлинга сама ГТС, 11 100 человек переходят за пределы группы "Нафтогаз" - в "Нафтогазе" остается суммарно 7 200 человек, подземные хранилища газа, сервисы, непрофильные активы, которые, мы надеемся по решению правительства и парламента мы наконец получим право продавать, поэтому они видимо будут существенно сокращены", - сказал Коболев.

По его словам, подземные хранилища газа и сервисы в "Нафтогазе" планируют оставить за собой как профильный бизнес в течение "среднего периода времени".

"Какие собственные активы, в цифрах, были переданы новому оператору? Их суммарная стоимость 3,8 млрд грн. Из них 1,20 млрд - это основные средства различного характера, включая зданиями, почти 2,5 млрд - это запчасти, топливо, материалы и смазки, что закупались Укртрансгазом для ведения основной деятельности и не нужны ему, но потребуются новому оператору. 72 млн грн - это нематериальные активы, и 67 - это нечто мелкое и незначительное", - заявил глава "Нафтогаза".

Как сообщал УНН, ранее в компании заявили, что процесс анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины", предусматривающий отделение независимого оператора ГТС, вышел на финишную прямую.