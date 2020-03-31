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Коаліція Зе Пороха живе і перемагає нас - Андрій Пальчевський

Коаліція Зе Пороха живе і перемагає нас - Андрій Пальчевський

Київ • УНН

 • 29276 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Коаліція Зе Пороха живе і перемагає нас. Так вважає журналіст і громадський діяч Андрій Пальчевський, передає УНН.

"Нас стає все менше, українців, нам всі брешуть про те, що 400 осіб захворіло ... У той час як сотні тисяч хворих в Європі, і природно, сотні тисяч хворих у нас - ці наволочі відповідатимуть за це! І в цей час, акуратненько, прикриваючись масочками, які ще два тижні тому нам говорили всі ці виродки з екрану - що їх не треба носити!" - каже Пальчевський, який ще рік тому організував здачу аналізів на той момент кандидата в Президенти Володимира Зеленського.

"Ось вони проголосували землю! Для того, щоб отримати гроші! Аж цілих 10 млрд! Ми знаємо долю цих 10 мільярдів! Вони всі будуть "розпиляні" представниками влади на свої компанії. А в цей час українці акуратненько зменшать свої ряди", - вважає журналіст.

"І з протестами буде важкувато - тому, що зараз говорять про те, що ось-ось введуть військовий стан. Якщо через 2 тижні, люди у яких закінчатися гроші раптом зрозуміють, що у них немає виходу, і треба з коронавірусом йти на вулицю - інакше ця наволоч доб'є нас до кінця!" - сказав Пальчевський.

Раніше Пальчевський заявив, що попереджав українську владу і про наближення епідемії і критичну нестачу в Україні апаратів штучної вентиляції легенів.

Українські Національні Новини

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