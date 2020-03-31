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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62649 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 73737 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 87165 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 85277 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103723 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86669 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102784 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105882 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130943 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Коалиция Зе Пороха живет и побеждает нас - Андрей Пальчевский

Коалиция Зе Пороха живет и побеждает нас - Андрей Пальчевский

Киев  •  УНН

 • 29274 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Коалиция Зе Пороха живет и побеждает нас. Так считает журналист и общественный деятель Андрей Пальчевский, передает УНН.

“Нас становится все меньше, украинцев, нам все врут о том, что 400 человек заболело... В то время как сотни тысяч больных в Европе, и естественно, сотни тысяч больных у нас — эти сволочи ответят за это! И в это время, аккуратненько, прикрываясь масочками, которые ещё две недели тому назад нам говорили все эти уроды с экрана — что их не надо носить!” — говорит Пальчевский, ещё год назад организовавший сдачу анализов на тот момент кандидата в Президенты Владимира Зеленскому.

“Вот они проголосовали землю! Для того чтобы получить деньги! Аж целых 10 млрд! Мы знаем судьбу этих 10 миллиардов! Они все будут „распилены“ представителями власти на свои компании. А в это время украинцы аккуратненько уменьшат свои ряды” — считает журналист.

“И с протестами будет тяжеловато — потому, что сейчас говорят о том, что вот-вот введут военное положение. Если через 2 недели, люди у которых кончаться деньги вдруг поймут, что у них нет выхода, и надо с коронавирусом идти на улицу — иначе эти сволочи добьют нас до конца!” - сказал Пальчевский.

Ранее Пальчевский заявил, что предупреждал украинскую власть и скорой эпидемии и критической нехватке в Украине аппаратов искусственной вентиляции легких.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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