Коалиция Зе Пороха живет и побеждает нас - Андрей Пальчевский

“Нас становится все меньше, украинцев, нам все врут о том, что 400 человек заболело... В то время как сотни тысяч больных в Европе, и естественно, сотни тысяч больных у нас — эти сволочи ответят за это! И в это время, аккуратненько, прикрываясь масочками, которые ещё две недели тому назад нам говорили все эти уроды с экрана — что их не надо носить!” — говорит Пальчевский, ещё год назад организовавший сдачу анализов на тот момент кандидата в Президенты Владимира Зеленскому.

“Вот они проголосовали землю! Для того чтобы получить деньги! Аж целых 10 млрд! Мы знаем судьбу этих 10 миллиардов! Они все будут „распилены“ представителями власти на свои компании. А в это время украинцы аккуратненько уменьшат свои ряды” — считает журналист.

“И с протестами будет тяжеловато — потому, что сейчас говорят о том, что вот-вот введут военное положение. Если через 2 недели, люди у которых кончаться деньги вдруг поймут, что у них нет выхода, и надо с коронавирусом идти на улицу — иначе эти сволочи добьют нас до конца!” - сказал Пальчевский.

Ранее Пальчевский заявил, что предупреждал украинскую власть и скорой эпидемии и критической нехватке в Украине аппаратов искусственной вентиляции легких.