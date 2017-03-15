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Коаліція виступила за відставку віце-спікера О.Сироїд

Коаліція виступила за відставку віце-спікера О.Сироїд

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Парламентські фракції коаліції “Європейська Україна” у Верховній Раді виступили зі спільною заявою, що після грубого порушення Регламенту Оксана Сироїд має піти у відставку, передає УНН з посиланням на сайт БПП.

"Коаліція обурена неправомірною поведінкою заступника Голови Верховної Ради Оксани Сироїд на ранковому пленарному засіданні 15 березня. Головуючи, пані Сироїд не поставила на голосування ініціативу трьох фракцій про виступ з трибуни військовослужбовців Національної поліції, на яких організував напад В.Парасюк. На підтримку цієї ініціативи виступили три фракції парламенту. Тож головуючий, відповідно до Регламенту ВР, був зобов’язаний винести її на розгляд народних депутатів, і – у випадку 150 голосів “за”, – надати слово запрошеним. Це законна практика, яка завжди застосовувалася у Верховній Раді України", - йдеться у спільній заяві.

Зазначається, що ігноруючи вимоги Регламенту, віце-спікер Сироїд взагалі оголосила про закриття засідання. Відтак фракції коаліції прийняли рішення продовжити роботу у форматі зборів коаліції в сесійному залі.

"Натомість Оксана Сироїд заявила, що “злякалася”, і почала нагнітати конфліктну ситуацію навколо нібито присутності “органів правопорядку” в сесійній залі. У дивних незаконних діях віце-спікера Сироїд не можна не помітити політичного підтексту. Парламентарі запросили поліцейських для виступу, щоби вислухати іншу сторону конфлікту, який відбувся в ніч з 14 на 15 березня в зоні АТО. Цей конфлікт зі стріляниною є очевидним наслідком деструктивної кампанії, розгорнутої депутатами від “Об’єднання “Самопоміч”. Оксана Сироїд теж представниця “Самопомочі”. Однак, після обрання заступником Голови ВР вона мусила вийти з партії й відмовитися від захисту вузькопартійних інтересів. На жаль, сьогодні ми не побачили від пані Сироїд її посадової політичної незалежності. Не побачили, щоб Оксана Іванівна сприяла парламентському контролю над правоохоронцями через заслуховування свідчень гвардійців", - додали представники коаліції.

При цьому зазначається, що виступ співробітників Національної поліції у парламенті був законною доречною ініціативою депутатів. Віце-спікер Сироїд має дотримуватися регламенту й бути над вузькопартійними інтересами “Самопомочі”.

"Зухвале порушення Регламенту віце-спікером Верховної Ради України є підставою для звільнення Оксани Сироїд із займаної посади. Вважаємо, що вона сама повинна написати заяву та піти з займаної посади", - підсумували представники парламентської фракції коаліції “Європейська Україна”.

Нагадаємо, 15 березня А.Парубій скликав нараду голів фракцій.

Також нагадаємо, заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд достроково закрила ранкове пленарне засідання.

Як повідомляв УНН, О.Сироїд звернулася до ГПУ і СБУ з вимогою дати оцінку інциденту з невідомими у сесійній залі ВР.

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