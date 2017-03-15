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Коалиция выступила за отставку вице-спикера О.Сироид

Коалиция выступила за отставку вице-спикера О.Сироид

Киев  •  УНН

 • 13104 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Парламентские фракции коалиции "Европейская Украина" в Верховной Раде выступили с совместным заявлением, что после грубого нарушения Регламента Оксана Сыроид должна уйти в отставку, передает УНН со ссылкой на сайт БПП.

"Коалиция возмущена неправомерным поведением заместителя Председателя Верховной Рады Оксаны Сыроид на утреннем пленарном заседании 15 марта. Председательствуя, госпожа Сыроид не выставила на голосование инициативу трех фракций о выступлении с трибуны военнослужащих Национальной полиции, на которых организовал нападение В.Парасюк. В поддержку этой инициативы выступили три фракции парламента. Поэтому председательствующий в соответствии с Регламентом ВР, обязан вынести его на рассмотрение народных депутатов, и - в случае 150 голосов "за" - предоставить слово приглашенным. Это законная практика, всегда применялась в Верховной Раде Украины" , - говорится в заявлении.

Отмечается, что игнорируя требования Регламента, вице-спикер Сыроид вообще объявила о закрытии заседания. Поэтому фракции коалиции приняли решение продолжить работу в формате собрания коалиции в сессионном зале.

"Вместо этого Оксана Сыроид заявила, что "испугалась", и начала нагнетать конфликтную ситуацию вокруг якобы присутствия "органов правопорядка" в сессионном зале. В странных незаконных действиях вице-спикера Сыроид нельзя не заметить политического подтекста. Парламентарии пригласили полицейских для выступления, чтобы выслушать другую сторону конфликта, который произошел в ночь с 14 на 15 марта в зоне АТО. Этот конфликт со стрельбой является очевидным следствием деструктивной кампании, развернутой депутатами от "Объединение "Самопомощь". Оксана Сыроид тоже представительница "взаимопомощи". Однако, после избрания заместителем Председателя ВР она должна была выйти из партии и отказаться от защиты узкопартийных интересов. К сожалению, сегодня мы не увидели от госпожи Сыроид ее должностной независимости. Не увидели, чтобы Оксана Ивановна способствовала парламентскому контролю над правоохранителями через заслушивания показаний гвардейцев", - добавили представители коалиции.

При этом отмечается, что выступление сотрудников Национальной полиции в парламенте было законной уместной инициативой депутатов. Вице-спикер Сыроид должна придерживаться регламента и быть над узкопартийными интересами "взаимопомощи".

"Дерзкое нарушения Регламента вице-спикером Верховной Рады Украины является основанием для освобождения Оксаны Сыроид от занимаемой должности. Считаем, что она сама должна написать заявление и уйти с занимаемой должности", - подытожили представители парламентской фракции коалиции "Европейская Украина".

Напомним, 15 марта Парубий созвал совещание председателей фракций.

Также напомним, заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид досрочно закрыла утреннее пленарное заседание.

Как сообщал УНН, О.Сыроид обратилась в ГПУ и СБУ с требованием дать оценку инциденту с неизвестными в сессионном зале ВР.

Украинские Национальные Новости

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