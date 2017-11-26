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Коаліція допустила літак з вакцинами для 600 тис. дітей в аеропорт столиці Ємену

Коаліція допустила літак з вакцинами для 600 тис. дітей в аеропорт столиці Ємену

Київ • УНН

 • 10225 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Коаліція на чолі з Саудівською Аравією допустила літак з гуманітарною допомогою ООН в аеропорт столиці Ємену Сани, який раніше був недоступний через блокаду. Про це повідомив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), передає УНН.

"Зафрахтований ЮНІСЕФ літак з життєво необхідними вакцинами сьогодні приземлився в аеропорту Сани", - йдеться в повідомленні фонду.

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Також уточнюється, що борт доставив 1,9 млн доз щеплень проти дифтерії, коклюшу, туберкульозу, пневмонії та менінгіту. Це дозволить провести вакцинацію 600 тис. дітей по всьому Ємену.

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"Вакцини прибули в критично важливий для єменських дітей момент, коли наявні запаси швидко закінчуються, в результаті чого все більше дітей ризикують захворіти або навіть померти. На даний момент в Ємені дитина вмирає кожні десять хвилин від хвороб, які можна запобігти", - підкреслили в дитячому фонді.

Нагадаємо, кількість захворілих холерою у Ємені досягла 700 тис. людей

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