Коаліція допустила літак з вакцинами для 600 тис. дітей в аеропорт столиці Ємену

"Зафрахтований ЮНІСЕФ літак з життєво необхідними вакцинами сьогодні приземлився в аеропорту Сани", - йдеться в повідомленні фонду.

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Також уточнюється, що борт доставив 1,9 млн доз щеплень проти дифтерії, коклюшу, туберкульозу, пневмонії та менінгіту. Це дозволить провести вакцинацію 600 тис. дітей по всьому Ємену.

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"Вакцини прибули в критично важливий для єменських дітей момент, коли наявні запаси швидко закінчуються, в результаті чого все більше дітей ризикують захворіти або навіть померти. На даний момент в Ємені дитина вмирає кожні десять хвилин від хвороб, які можна запобігти", - підкреслили в дитячому фонді.

Нагадаємо, кількість захворілих холерою у Ємені досягла 700 тис. людей