Коаліція допустила літак з вакцинами для 600 тис. дітей в аеропорт столиці Ємену
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Коаліція на чолі з Саудівською Аравією допустила літак з гуманітарною допомогою ООН в аеропорт столиці Ємену Сани, який раніше був недоступний через блокаду. Про це повідомив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), передає УНН.
"Зафрахтований ЮНІСЕФ літак з життєво необхідними вакцинами сьогодні приземлився в аеропорту Сани", - йдеться в повідомленні фонду.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ООН заявили, що на Ємен чекає голод з мільйонними жертвами
Також уточнюється, що борт доставив 1,9 млн доз щеплень проти дифтерії, коклюшу, туберкульозу, пневмонії та менінгіту. Це дозволить провести вакцинацію 600 тис. дітей по всьому Ємену.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Понад 2,5 млн жителів Ємену втратили доступ до чистої води через блокаду
"Вакцини прибули в критично важливий для єменських дітей момент, коли наявні запаси швидко закінчуються, в результаті чого все більше дітей ризикують захворіти або навіть померти. На даний момент в Ємені дитина вмирає кожні десять хвилин від хвороб, які можна запобігти", - підкреслили в дитячому фонді.
Нагадаємо, кількість захворілих холерою у Ємені досягла 700 тис. людей