Коалиция допустила самолет с вакцинами для 600 тыс. детей в аэропорт столицы Йемена

"Зафрахтованный ЮНИСЕФ самолет с жизненно необходимыми вакцинами сегодня приземлился в аэропорту Саны", - говорится в сообщении фонда.

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Также уточняется, что борт доставил 1,9 млн доз прививок против дифтерии, коклюша, туберкулеза, пневмонии и менингита. Это позволит провести вакцинацию 600 тыс. детей по всему Йемена.

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"Вакцины прибыли в критически важный для йеменских детей момент, когда имеющиеся запасы быстро заканчиваются, в результате чего все больше детей рискуют заболеть или даже умереть. На данный момент в Йемене ребенок умирает каждые десять минут от болезней, которые можно предотвратить", - подчеркнули в детском фонде.

Напомним, количество заболевших холерой в Йемене достигло 700 тыс. человек