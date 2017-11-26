Коалиция допустила самолет с вакцинами для 600 тыс. детей в аэропорт столицы Йемена
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Коалиция во главе с Саудовской Аравией допустила самолет с гуманитарной помощью ООН в аэропорт столицы Йемена Саны, который ранее был недоступен из-за блокады. Об этом сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), передает УНН.
"Зафрахтованный ЮНИСЕФ самолет с жизненно необходимыми вакцинами сегодня приземлился в аэропорту Саны", - говорится в сообщении фонда.
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Также уточняется, что борт доставил 1,9 млн доз прививок против дифтерии, коклюша, туберкулеза, пневмонии и менингита. Это позволит провести вакцинацию 600 тыс. детей по всему Йемена.
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"Вакцины прибыли в критически важный для йеменских детей момент, когда имеющиеся запасы быстро заканчиваются, в результате чего все больше детей рискуют заболеть или даже умереть. На данный момент в Йемене ребенок умирает каждые десять минут от болезней, которые можно предотвратить", - подчеркнули в детском фонде.
Напомним, количество заболевших холерой в Йемене достигло 700 тыс. человек