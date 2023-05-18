Князєва очікують на засіданні ВРП, де вирішуватиметься питання про можливість його арешту

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«Розгляд подання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименка Олександра Васильовича про надання згоди на утримання під вартою судді» значилося у проекті порядку денного останнім, шостим пунктом. Водночас на засіданні ради були внесені зміни до порядку денного – знявши деякі пункти з розгляду саме сьогодні.

Під час засідання один з членів ВРП зауважив, що питання подання САП слід почати розглядати об 11 годині, адже саме в цей час Князєва мають доставити на засідання.

Додамо, що наразі суддя Князєв затриманий, і 17 травня Вищий антикорупційний суд на своєму засіданні підтвердив законність затримання Князєва, не дивлячись на наявність у нього спеціального статусу судді, що накладає деякі законодавчі обмеження під час здійснення щодо суддів процесуальних дій з боку правоохоронних органів.

Саме Вища рада правосуддя вирішує питання стосовно надання згоди на затримання, утримання під вартою чи арешт судді, а також тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя (відповідно до Глав 7 і 8 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»). Однак, під час засідання ВАКС представники САП обгрунтували законність затримання тим, що не всі «мічені» гроші, які призначалися для хабарів Князєву та іншим суддям (щодо встановлення осіб яких ще ведеться робота), були виявлені, а тому Князєв на свободі може впливати на речові докази та проведення слідства. Суд погодився, що ці аргументи обгрунтовують законність затримання судді.

Додамо, що Князєву 16 травня було вручено підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання хабаря посадовцем і в особливо великому розмірі.

Нагадаємо

Всеволода Князєва 15 травня було затримано на хабарі загальним обсягом 2,7 млн доларів. Така неправомірна винагорода мала сприяти розв'язанню питання у справі, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду. Ідеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням орган залишив зазначені акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.

Як підтвердили у НАБУ, голова Верховного Суду Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха, ексвласника банку «Фінанси та Кредит» та колишнього нардепа Костянтина Жеваго.

Зокрема, у справі фігурує певне адвокатське об’єднання, яке, по суті, було своєрідним бек-офісом і виступало посередником в організації хабарів для суддів. Під виглядом адвокатських послуг та юридичного супроводу, учасники угруповання домовлялися із суддями про ухвалення рішень в інтересах їхніх «клієнтів» (фізичних або юридичних осіб) за певну «винагороду».

Засідання у справі декілька разів переносилися, аби узгодити деталі передачі-отримання хабара.

Зазначається, що 3 травня учасники злочинної організації отримали перший транш, а 15 травня була передана друга частина, яка фактично була зафіксована на гарячому за участі голови ВС, розповів голова НАБУ Сергій Кривонос.

16 травня на Пленумі Верховного Суду було ухвалене рішення про припинення повноважень Князєва як голови суду. Він залишається суддею ВС, але наразі затриманий. Найближчим часом суд також має обрати йому запобіжний захід, водночас зробити це не можливо без дозволу Вищої ради правосуддя.