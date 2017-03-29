Книгу з унікальним архівом президента Карпатської України видали на Закарпатті

Представили видання громадськості голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, розпорядник архіву Августина Волошина Олександр Снігурський, упорядник книги Ігор Ліхтей та видавець Віктор Браславець.

“Історія про те, як цей унікальний архів потрапив до мене, має дещо детективний характер. Мій університетський друг у 1997 році вирішив із сім′єю виїхати до Угорщини. Ми допомагали йому пакувати і відправляти речі за кордон. Одного дня він покликав мене і сказав, що має передати мені дві речі — велосипед для мого сина і альбоми з документами, пов′язані із Волошиним. Він сказав, що ці матеріали були знайдені на горищі, і їх він не може вивезти за кордон, адже це є надбання України. Я був вражений змістом тих двох альбомів — там були привітання до ювілеїв, датовані 1924 і 1934 роками, документи на іменних бланках із величезною кількістю печаток різноманітних гуманітарних товариств, релігійних організацій, маса речей із Ватикану, Риму, Пітсбурга... На більшості тих документів був зображений тризуб, а у ті часи це було досить не типово. І я зрозумів, що це має величезну історичну і культурну значимість... Матеріали чекали на видання 20 років. Я безмежно вдячний, що така можливість з′явилася”, — розповів О.Снігурський.

“Серед документів є багато листівок із привітаннями до 50-річчя і 60-річчя Августина Волошина, написані політиками, знаними діячами інших держав, представниками духівництва українською мовою. Можливо, це не та українська, до якої ми зараз звикли, але факт свідчить про те, що Закарпаття і місцева інтелігенція вважали себе складовою частиною України...”, — додав Г.Москаль.

Деякі вітальні листівки були прикрашені жовто-блакитними стрічками, які тепер є частиною архіву. Загалом же знайдені матеріали містять 700 листів Августину Волошину, з яких до книги увійшли близько 300. З іншими документами ще будуть працювати фахівці, й імовірно вони стануть частиною наступного видання. Залишається загадкою й те, як архів президента Карпатської України опинився на горищі одного з будинків по вулиці Закарпатській в Ужгороді.

Перша книга вийшла накладом 300 примірників за фінансування обласного бюджету у рамках програми підтримки книговидавництва.

Як раніше повідомляв УНН, 18 березня Музей президента Карпатської України з′явиться на Закарпатті.